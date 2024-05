Guaíba volta a ultrapassar 5m e pode atingir novo recorde

De acordo com meteorologista Cátia Valente, da Sala de Situação do Rio Grande do Sul, só no último fim de semana choveu, na região metropolitana de Porto Alegre, entre 120 milímetros e 180 milímetros. Na Serra, o volume foi ainda mais intenso, variando entre 200 e 320 milímetros. E grande parte dessa água escorre para os rios que correm em direção ao Guaíba, na região metropolitana da capital gaúcha.

"Na cidade de Estrela, o nível do rio Taquari chegou a quase 28 metros. O rio dos Sinos segue em elevação e vai seguir assim pelos próximos dias. Também tivemos volumes [de chuvas] muito elevados nas cabeceiras dos rios Taquari e Caí. Estas águas agora estão entre Bom Retiro do Sul e a foz do Taquari e devem chegar na região metropolitana amanhã [terça], onde o nível do Guaíba deve ultrapassar o pico anterior, e o vento sul deve represar [o escoamento das águas] do Guaíba para a Lagoa dos Patos, que também já está com níveis elevados. Ou seja, todos os fatores nos atrapalham", explica Pedro Camargo, hidrólogo da Sala de Situação.

Onda de frio

Outra preocupação agora é o frio, que deve se intensificar entre quarta-feira e sexta-feira. Equipes de voluntários correm para garantir cobertores e roupas o suficiente para os desabrigados. Uma das maiores dificuldades é conseguir agasalhos plus size. Outro problema é conseguir lavar roupas nos abrigos, motivo pelo qual as doações seguem muito necessárias.

Na terça-feira, a temperatura deve cair para 10 ºC em Porto Alegre. Em São Francisco de Paula, na Serra, a previsão é de mínima de 3 ºC.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na manha de quarta-feira pode haver geada na Serra, no Sul e na região da Campanha. Nos próximos dias, a mínima pode atingir 7 ºC em Porto Alegre.