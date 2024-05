Livro de memórias de Angela Merkel será lançado em novembro

Merkel vem mantendo um perfil relativamente discreto desde que deixou o cargo. Ela se manteve fora de disputas políticas e de eventos de seu partido de centro-direita, a União Democrata Cristã (CDU).

Eleita a mulher mais poderosa do mundo pela revista Forbes por 10 anos consecutivos, Merkel esteve à frente da maior economia da Europa entre 2005 e 2021. Ela foi a primeira e, até o momento, a única mulher a ocupar o cargo de chanceler federal da Alemanha.

No entanto, alguns pontos do legado de Merkel têm enfrentado críticas desde que ela deixou a política, em especial sua abordagem em relação a Moscou e a dependência da Alemanha do gás russo.

