Mãe não é tudo igual

Medo que lida com a falta de liberdade

E não é apenas da polícia que as crianças negras podem se tornar vítimas. Recentemente, o caso de racismo sofrido por uma menina negra em uma escola de elite em São Paulo chamou a atenção da mídia e opinião pública, lembrando que racismo não respeita classe social: é uma faca na cabeça de toda e qualquer pessoa negra. Uma faca que as mães tentam retirar da vida de seus filhos, mas que está sempre ali, lembrando que o medo que aperta o coração das mães de crianças negras é outro. Pois é um medo que lida constantemente com a falta de liberdade.

Esse medo tem história longa por aqui. Mas ao contrário do que possamos imaginar, esse não é o medo que paralisa ou que deixa preso no lugar. De alguma forma, a maternagem das mães de crianças negras, sobretudo de mulheres negras que têm filhos negros, é um medo combativo, um medo que impulsiona a luta.

E essa luta também tem uma história longa. Ainda sabemos muito pouco sobre o caráter popular da abolição da escravidão no Brasil. Conhecemos alguns nomes "clássicos" (geralmente de abolicionistas brancos), e atualmente estamos ampliando nosso repertório sobre as vidas e trajetórias de abolicionistas negros e negras. Mas houve uma dimensão mais corriqueira e cotidiana do abolicionismo, que muitas vezes nos escapa.

Pois bem, é fundamental lembrar aqui que a maternidade das mulheres negras foi transformada numa importante peça publicitária do movimento abolicionista brasileiro. Por um lado, o "amor de mãe" se transformou num chão comum entre mulheres brancas livres e mulheres negras escravizadas no Brasil de final do século 19. Lembrar que as escravizadas também eram mães foi uma forma que os abolicionistas utilizaram para amolecer os corações mais progressistas denunciando os horrores da escravidão e lembrando que havia algo em comum entre escravizados e aqueles que potencialmente poderiam ser seus proprietários.

Entretanto, o "amor de mãe" que realmente moveu as estruturas do país foi o das mulheres negras e escravizadas que souberam usar as brechas das leis abolicionistas para garantir a liberdade de seus filhos.