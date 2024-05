ONG acusa Pequim de retaliação contra estudantes no exterior

A ONG entrevistou 32 estudantes chineses, entre eles 12 de Hong Kong, que estudam em universidades de oito países: Bélgica, Canadá, França, Alemanha, Holanda, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos.

Mais de metade deles assumiu uma autocensura regular nas suas conversas e publicações em plataformas digitais por receio de monitoramento. Vários desses alunos apresentaram "provas concretas desta vigilância digital, como quando a polícia mostrou aos pais de um estudante transcrições das suas conversas online no [aplicativo de mensagens] WeChat com membros da família", de acordo com a ONG.

Relatos chocantes

Um dos testemunhos contidos no relatório é o de uma estudante chinesa atualmente no exterior que relatou ter participado, no local onde estuda, de uma iniciativa que lembrou o massacre na Praça da Paz Celestial em 1989. Depois do ato, ela recebeu a informação de que seu pai tinha sido contatado por agentes de segurança na China.

Ao pai da estudante foi dito como "educar a filha" para que ela não participasse "de quaisquer eventos que possam prejudicar a reputação da China no mundo", descreve o relatório da Anistia Internacional. A estudante em questão não disse seu verdadeiro nome a ninguém envolvido no protesto, nem divulgou na internet sua presença no ato, motivo pelo qual "ficou chocada com a rapidez com que os funcionários chineses a identificaram como participante, localizaram o seu pai e o utilizaram para repreender contra qualquer outra dissidência".

A DW conversou com estudantes da China na Europa. Um estudante contou que antes da visita do presidente chinês, Xi Jinping, a Paris há alguns dias, as autoridades chinesas ameaçaram aqueles que queriam organizar manifestações e visitaram suas famílias na China.