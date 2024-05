Quem é o novo ministro da Defesa da Rússia - Economista civil Andrei Removich Belousov substituirá militar de carreira no comando da pasta, com a missão de estimular inovações e expandir a indústria bélica russa.O presidente russo, Vladimir Putin, surpreendeu ao realizar uma troca no comando do Ministério da Defesa neste domingo (13/05), substituindo um militar de carreira por um economista civil, mais de dois anos após o início da guerra na Ucrânia. O anúncio veio pouco depois de o líder russo assumir seu quinto mandato à frente da Presidência.

Após deixar o comando da Defesa, Sergei Shoigu, aliado de longa data de Putin, assumirá a presidência do Conselho Nacional de Segurança da Rússia.

O novo ministro, Andrei Removich Belousov, é avaliado em seu país como um bom nome para expandir a indústria da defesa russa e introduzir novas tecnologias e inovações. Ele também já atuou como consultor econômico de Putin.