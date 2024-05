Além do Brasil, outros países vivem enchentes devastadoras

No Afeganistão, segundo o Ministério de Refugiados do regime Talibã, o número de mortos pelas inundações é de 350, além de mil pessoas feridas no desastre. Mais de 8.800 construções foram total ou parcialmente destruídas nos últimos dias em um país particularmente vulnerável a eventos climáticos extremos, após décadas de conflito armado.

Na Indonésia, as autoridades estimam em mais de 50 o número de mortos nas recentes enchentes, que também deixaram cerca de 20 pessoas desaparecidas em Sumatra Ocidental, no oeste do arquipélago, onde enchentes e deslizamentos de terra também já haviam causado 26 mortes e deixaram quase 79 mil desabrigados em março.

As últimas inundações causadas por chuvas fortes foram agravadas pela liberação de lava fria do vulcão Marapi, que entrou em erupção em dezembro do ano passado, matando outras 23 pessoas.

No Oriente Médio, os Emirados Árabes Unidos têm sofrido com temporais desde abril, que vêm afetando a receita petrolífera. As chuvas também atingem a vizinha Arábia Saudita, deixando carros submersos, pessoas ilhadas, estradas bloqueadas e aulas suspensas.

No Rio Grande do Sul, o número de mortos pelas enchentes chega a 148, e 124 pessoas seguem desaparecidas. Mais de 1,4 milhão de pessoas foram diretamente afetadas, com mais de 500 mil desalojados (hospedados nas casa de parentes ou amigos) e mais de 80 mil em abrigos.

le (EFE, Lusa, ots)