Banco do Brics vai destinar mais de R$ 5,7 bilhões para o RS

No curto prazo, serão destinados ainda, de acordo com Dilma, US$ 295 milhões previstos em um segundo contrato com o BRDE, em processo de aprovação final.

"Destinaremos os recursos para obras de desenvolvimento urbano e rural, saneamento básico e infraestrutura social. US$ 200 milhões serão disponíveis para serem financiados diretamente pelo NDB, podendo contemplar obras de infraestrutura, vias urbanas, pontes e estradas".

Ela também esclareceu que a gestão desses recursos "é flexível". "A destinação dessa verba é passível de direcionamento, de acordo com as urgências, prioridades e necessidades do estado do Rio Grande do Sul", destacou.

Criado em dezembro de 2014 para ampliar o financiamento para projetos de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável no Brics e em outras economias emergentes, o NDB, até o início de 2023, tinha cerca de US$ 32 bilhões em projetos aprovados. Desse total, cerca de US$ 5 bilhões no Brasil, principalmente em projetos de rodovias e portos.

Dilma foi eleita presidente do NDB em março do ano passado e deve permanecer no cargo até julho de 2025, quando acaba o mandato do Brasil no comando da instituição financeira.

Ajuda do CAF