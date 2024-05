Cientistas estão um pouco mais perto de entender "baleiês"

Num estudo publicado na revista Nature Communications, eles descrevem como fizeram uso do aprendizado de máquina para decodificar a comunicação dos cachalotes e prever o que eles iriam dizer.

"Descobrimos que suas vocalizações variam significativamente em estrutura, dependendo do contexto da conversa, o que demonstra um sistema muito mais complexo do que se pensava", diz a cientista da computação Daniela Rus, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos.

Ao lado de colegas do MIT, Rus liderou a nova pesquisa com integrantes do Projeto Ceti, uma organização sem fins lucrativos que tem por objetivo traduzir a comunicação das baleias cachalotes.

Comunicação com codas

As baleias cachalotes normalmente vivem em clãs de cerca de dez animais. Elas se comunicam debaixo d'água a distâncias de centenas de metros, por meio de sequências altamente complexas de estalos, ou cliques.

Para o estudo, os cientistas usaram dados coletados de baleias de um clã ao largo da Dominica, no Caribe. Em 2023, a Dominica anunciou que criaria a primeira reserva de cachalotes do mundo.