Estupros em abrigos mostram que tragédia no RS não é só climática

Obviamente, todo morto, desabrigado e atingido de alguma forma pela enchente é vítima, independentemente de gênero e orientação sexual, mas mulheres sofrem traumas particulares e enfrentam riscos maiores. Falo, claro, dos inacreditáveis casos de violência sexual registrados em abrigos durante a tragédia.

Quando os desabrigados começaram a ir para abrigos, logo apareceram as denúncias: mulheres e crianças estariam sofrendo violência sexual nesses locais de socorro.

Até sexta-feira passada, oito pessoas haviam sido presas por estupros em abrigos, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. Mas as denúncias mostram que o número real de assédios praticados é muito maior.

O risco de violência sexual fez com que abrigos só para mulheres e crianças se tornassem uma urgência. Alguns já foram montados, a toque de caixa, pelo governo e entidades feministas e humanitárias. Entre os que ajudam nesses abrigos estão muitas mulheres, que conseguem imaginar o que as vítimas no Rio Grande do Sul estão passando.

Não estou dizendo, claro, que homens não se revoltem com essa situação. Neste domingo no Rio de Janeiro, o motorista de táxi com quem conversei, pai de duas meninas, estava indignado. "Eu tenho duas filhas, uma de 7 e uma de 10, quando vejo essas coisas fico desesperado pensando nelas", disse.

Violência sexual após Katrina