Festival de Cannes começa com filme brasileiro na competição

Ao todo, 22 filmes estão na competição oficial do festival, que prossegue até o dia 25 de maio e tem um tom político, com filmes sobre o ex-presidente dos EUA Donald Trump, um documentário sobre a guerra na Ucrânia e um curta-metragem sobre o movimento Me Too na França. A abertura do festival, nesta terça-feira, será com a comédia O segundo ato, do diretor francês Quentin Dupieux (fora de competição).

O Brasil também concorre na competição de curtas-metragens com Amarela, do diretor André Hayato Saito. Mais dois filmes serão exibidos em mostras paralelas: A queda do céu, um documentário sobre o povo yanomami, e Baby, de Marcelo Caetano. Por fim, Lula, documentário do celebrado diretor americano Oliver Stone sobre o presidente brasileiro, terá sua estreia no festival.

Um filme sobre Donald Trump

Também estão na competição oficial o mais recente trabalho de Giorgos Lanthimos (Kinds of kindness), que retrata a vida de três pessoas muito diferentes nos EUA, e Emilia Perez, de Jacques Audiard, uma comédia sobre um chefe do tráfico mexicano que quer deixar seu passado para trás e começar uma nova vida como mulher.

Mas muitos deverão voltar suas atenções para O Aprendiz, um filme sobre a carreira de Donald Trump em Nova York na década de 1980. O ator Sebastian Stan, que fez o Capitão América em filmes de super-heróis da Marvel, interpreta o ex-presidente dos EUA, enquanto a atriz indicada ao Oscar por Borat, Maria Bakalova, aparece como Ivana Trump, então esposa do republicano. O filme é dirigido pelo cineasta iraniano-dinamarquês Ali Abbasi (de Border).

Fora da competição, o cineasta ucraniano Sergei Loznitsa estará apresentando seu novo documentário A invasão – dez anos depois de Maidan, que mostrou os protestos ucranianos que levaram à derrubada do então presidente pró-Kremlin Viktor Yanukovych. A invasão trata da guerra de agressão russa contra a Ucrânia. O diretor disse querer mostrar como a guerra está mudando o seu país.