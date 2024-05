Ofensiva em Rafah amplia insatisfação nos protestos em Israel

As pessoas nas manifestações dizem que as esperanças quanto a um avanço nas negociações no Cairo, com os dois lados concordando com um cessar-fogo temporário e a libertação dos reféns, sofreram muitos abalos, e a cada dia que passa aumenta mais a urgência.

Estima-se que 128 reféns israelenses e de outros países ainda estejam nos cativeiros. Alguns deles, porém, não estão mais vivos, segundo afirmam autoridades de Israel.

"O Hamas é o inimigo; eles também mudaram suas posições, também pediram coisas que para Israel são impossíveis de conceder. Falaram sobres [libertar] 33 pessoas, e agora falam em 33, mas com alguns cadáveres. Eles também não são confiáveis. Mas é necessário chegarmos a um acordo com o inimigo, temos que encontrar um meio", afirmou Cividalli.

Assim como outros no protesto, ele quer o fim da guerra, mas diz viver um conflito interno sobre a perspectiva de o Hamas não ser derrotado.

"O Hamas em Gaza é algo muito perigoso para Israel. Sua capacidade de ganhar poder, obter armas e de atacar cidadãos israelenses, assim como o fato de eles verem Israel como um país totalmente ilegítimo, são coisas com as quais não podemos conviver:"

Nas últimas semanas, houve sinais de progressos nas negociações no Cairo. Em 6 de maio, o grupo informou os mediadores do Egito e do Catar que havia chegado a um acordo com Israel para uma trégua.