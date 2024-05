Parlamento da Geórgia aprova controversa "lei de agentes estrangeiros" - Críticos argumentam que polêmica legislação aproxima país da Rússia e o distancia de aderir à União Europeia. Governo defende que medida visa "mais transparência" de organizações com financiamento do exterior.O Parlamento da Geórgia aprovou nesta terça-feira (14/05) um projeto de lei sobre "agentes estrangeiros", apesar do repúdio da oposição e do Ocidente, que acreditam que a nova regulação aproxima o país da Rússia e o afasta da Europa.

O texto foi aprovado na terceira e última votação, por 84 votos a favor e 30 contra, de acordo com a televisão pública do país, citada por agências internacionais.

A nova lei, muito semelhante à aprovada em 2012 pela Rússia e endurecida em 2022, determina que organizações, meios de comunicação social e entidades similares que recebam pelo menos 20% de financiamento do exterior se registrem como "organização que busca os interesses de uma potência estrangeira".