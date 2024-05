Ativismo contra a guerra em Gaza chega ao mundo corporativo

Ambientalismo deve ser o próximo front

Higgins diz esperar que o ambientalismo seja um grande impulsionador do ativismo de trabalhadores nos próximos anos. "Estamos apenas no começo", afirma. "A taxa de engajamento sério com o meio ambiente ainda é lenta dentro do setor corporativo. E a geração mais jovem está realmente revoltada com isso".

Segundo ele, as empresas terão que se preparar para enfrentar acusações de "greenwashing", além de aprenderem se e quando responder a questões políticas, ambientais e sociais levantadas pelos trabalhadores.

"A questão é: como escolhemos sobre quais questões vamos ter uma opinião, e quais não? Porque você não precisa ter uma opinião sobre tudo."

Rochlin ressalta que as empresas estão constantemente sendo julgadas por seu impacto nas pessoas e no mundo em geral. "Toda empresa deve entender que haverá uma variedade de questões sobre as quais elas não podem se dar ao luxo de ficar caladas", diz.

Autor: Arthur Sullivan