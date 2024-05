Economia do Brasil se volta para a Ásia e se afasta da Europa

A China está seguindo uma nova política de investimentos no Brasil, garante o think tank Diálogo Interamericano (The Inter-American Dialogue). Os investimentos chineses não estão mais centrados na garantia de energia, alimentos e matérias-primas, como havia sido nos últimos 20 anos. "O foco está nos setores relacionados à inovação", explica Margaret Myers, diretora para Ásia e América Latina do think tank. Com isso, eles concorrem sobretudo com empresas ocidentais.

Essa situação é ameaçadora para a economia alemã, que tem muito a perder. O Brasil é um dos locais mais importantes para a indústria alemã no exterior. São Paulo é considerada a maior cidade industrial alemã no exterior, com centenas de empresas alemãs.

No estado de São Paulo, a fabricante chinesa de automóveis Great Wall Motors comprou, há três anos, a nova fábrica da Mercedes-Benz em Iracemápolis.

No Nordeste houve mudanças parecidas: em Salvador, por exemplo, a Ford, a Siemens Energy e a General Electric (GE) fecharam suas fábricas nos últimos anos. Em parte, empresas chinesas assumiram o controle delas. "O Vale do Silício do Brasil está sendo criado aqui", afirmou Stella Li, diretora para a América da fabricante chinesa de automóveis BYD, que está construindo sua fábrica onde antes ficava a da Ford.

Também na Bahia, a fabricante chinesa Goldwind construirá turbinas eólicas na antiga fábrica da GE. E a CGN Brazil Energy, também da China, quer produzir hidrogênio verde num enorme parque eólico.

Resta, claro, saber se tudo isso vai se concretizar, pois há anos o início da construção da ponte Salvador-Itaparica, por um consórcio chinês, tem sido constantemente adiada.