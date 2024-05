Eugênia Brandão, a primeira "reportisa" do Brasil

O ingresso em uma redação, com a missão de reportar, era adentrar em um mundo então masculino. E Brandão o fez com um bom texto e ousadia. "Foi uma mulher à frente do seu tempo. Sua trajetória como jornalista foi referência para as gerações posteriores de mulheres que vieram a ser jornalistas também, principalmente em um tempo em que a profissão era essencialmente masculina", destaca a jornalista Maria Elisabete Antonioli, professora e coordenadora do curso de jornalismo da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM).

"Foi repórter e editora e, com um perfil ousado, se destacou também no jornalismo investigativo. Teve um papel preponderante na defesa da liberdade de imprensa e com frequência participava de debates sobre política, proteção dos direitos dos jornalistas e acesso à informação", ressalta Antonioli.

Presidente da Associação Profissão Jornalista (APJOR), a jornalista Leda Beck classifica como "fenomenal" a biografia de Brandão. "Não consigo nem imaginar o desafio de ser uma repórter nos anos 1910. Eu comecei no jornalismo da chamada grande imprensa na década de 1970 e havia um punhado de mulheres que eram permanentemente assediadas, em um tempo em que a gente não se dava conta do que era o assédio", compara ela. "Só hoje me dou conta do quanto as mulheres sempre foram discriminadas."

"A história do jornalismo no Brasil centra-se na figura de homens brancos que lideraram, empreenderam e tiveram cargos de poder em cada época", analisa a jornalista Márcia Detoni, professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie. "O jornalismo excluía a mulher e assim permaneceu por mais de cem anos. As poucas mulheres que passaram pelas redações tiveram sua presença invisibilizada."

Pouco tempo depois da estreia, o próprio jornal A Rua noticiou a aposentadoria da "reportisa". Ela havia decidido buscar refúgio em um internato para moças. O que parecia o fim precoce de uma carreira, contudo, só demonstrou a veia da profissional para a reportagem investigativa: ela havia se refugiado na casa para entrevistar a irmã de uma mulher assassinada em um crime de alta repercussão naquele tempo.

Brandão seguiu morando no asilo por um período e publicou uma série de cinco reportagens sobre o cotidiano das internas. Foi quando ela foi alçada à fama no meio jornalístico, celebrada então como a "primeira repórter do Brasil".