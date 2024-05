Lula promove troca no comando da Petrobras

A polêmica dos dividendos extraordinários

Um dos casos que geraram descontentamento no governo foi a controvérsia em torno do pagamento dos dividendos aos acionistas da Petrobras, quando Prates contrariou a orientação do governo.

Em março, o Conselho de Administração da Petrobras decidiu reter o pagamento de todos os dividendos extraordinários – uma parcela do lucro da empresa que é repartida entre os acionistas. A decisão ocorreu após a divulgação do resultado do quarto trimestre de 2023 da empresa.

A diretoria da Petrobras propôs o pagamento de metade desses dividendos, mas, os representantes do governo no Conselho de Administração votaram contra a proposta, que acabou rejeitada. Prates foi contra a orientação do governo e se absteve na votação.

A retenção acabou sendo aprovada no início de março, o que fez com que o valor de mercado da Petrobras despencasse. Semanas depois, o governo recuou e aprovou a distribuição de 50% dos dividendos extraordinários em assembleia no fim de abril. A medida acalmou os ânimos do mercado e fez com que a estatal recuperasse o valor de suas ações.

Segundo o portal de notícias G1, Prates contestou o argumento de que não estaria entregando resultados com a velocidade desejada pelo governo e disse que Lula teria sido levado a demiti-lo em razão de "intrigas palacianas".