"Mesmo após pandemia e governo anticultura, estamos em Cannes"

Este ano o Brasil tem três longas-metragens em diferentes mostras do festival. Isso mostra o vigor do nosso cinema e sua diversidade. Mesmo após os anos de pandemia e de quatro anos de um governo que tratava a cultura com descaso, estamos lá marcando presença e com força. Baby é apenas o décimo longa brasileiro exibido nos 62 anos da Semana da Crítica, o que mostra como é difícil nossa excelente produção chegar num festival como Cannes. Mas dá um alento pensar que ano passado tivemos Levante, da Lillah Halla, na Semana, e esse ano está o Baby. Parece uma boa onda vindo e que seja permanente!

Você costuma dizer que o caos do centro de São Paulo é personagem de seus filmes. A escolha por esse cenário tão cosmopolita e, ao mesmo tempo, tão brasileiro, é uma maneira de mostrar nossas feridas ou de exaltar a nossa diversidade?

O que sempre me encantou nessa parte da cidade é que as pessoas podem ser mais livres dentro do anonimato que o grande centro proporciona. É também um lugar de passagem: muita gente passa, mas não enraíza, não estabelece vínculos duradouros. Então o centro tem uma dinâmica muito específica e os fluxos são mais difíceis de mapear, de controlar.

Baby é um filme sobre o movimento. Trabalhamos com uma regra simples em que ou a câmera, ou os corpos dos atores, ou o fundo da cena, a evanescência, deveriam estar em movimento em todos os planos. Dessa forma a linguagem do filme se adequaria à dinâmica dos espaços que estávamos filmando.

Autor: Edison Veiga