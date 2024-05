Os alemães estão se tornando preguiçosos?

As demandas por jornadas de trabalho mais curtas e flexíveis também são mais fáceis de serem implementadas em tempos de escassez de mão de obra qualificada e devido à experiência adquirida durante a pandemia do Covid-19 do que após a virada do milênio, quando havia desemprego em massa.

Mas como "trabalhar menos” se encaixa na crescente demanda por mão de obra qualificada e no desejo de não sofrer uma perda na qualidade de vida? E também se espera que as tendências demográficas resultem em sete milhões de pessoas a menos no mercado de trabalho alemão até 2035.

A produtividade é um fator-chave

Uma ferramenta para que o número de horas trabalhadas não aumente ou até diminua é aumentar a qualidade do trabalho, ou seja, a produtividade. Enzo Weber é da opinião de que não faz sentido exigir o máximo de horas de trabalho das pessoas. Ele acredita que faz mais sentido aumentar a qualidade do trabalho: por meio de treinamento adicional, investimento em digitalização, IA e reestruturação ecológica da economia.

Weber acredita que uma política de qualificação proativa é importante. Não devemos esperar até que alguém fique para trás com as mudanças estruturais e tentar salvá-lo com uma medida emergencial. Em vez disso, as pessoas devem ser colocadas em uma posição que lhes permita tomar a iniciativa e desempenhar um papel ativo na própria qualificação.

O crescimento da produtividade desacelerou