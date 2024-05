Aumento dos professores temporários: um desmonte da carreira

Sem igualdade de direitos

Edilene Rodrigues Afonso atua há pouco mais de um ano como temporária na rede piauiense. "O maior problema, além do vencimento ser menor que dos concursados, é o fato de não termos os mesmos direitos. Temos as mesmas obrigações, a carga horária de alguns é a mesma, mas a remuneração é bem menor e as gratificações nós não temos direito de receber. Uma situação que me marcou foi recentemente, quando pagaram apenas a primeira parcela do décimo terceiro salário dos contratados, e a segunda parte nunca recebemos. Fora as gratificações que, segundo o governador do estado, seria para todos, incluindo os contratados, mas só foram repassadas para os concursados".

Os professores temporários não têm qualquer tipo de benefício por titulação. Se tiverem mestrado ou doutorado, simplesmente não importa e o salário será o base.

Outro grande problema é a falta de continuidade, de segurança e de previsibilidade. Diego Patrocinio, professor de história na rede paulista, diz: "todos os anos atribuímos aulas. Não conseguimos dar continuidade no trabalho. Sempre vamos para escolas diferentes e isso muda tudo. Muda a rotina, o ciclo de amigos e colegas, as turmas, os alunos, a coordenação e a gestão”.

"Estamos sempre sob pressão e sem saber se e quando seremos devolvidos. Estamos sempre com a faca no pescoço, pois a qualquer momento pode chegar um efetivo e pegar nosso lugar. Não podemos assumir dívidas de longo prazo ou fazer planos”, diz a professora Kamila.

Por que não há a contratação de efetivos?