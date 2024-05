Na Alemanha, brasileiros e alemães se unem para ajudar o RS - Eventos beneficentes e campanhas de doação em prol dos desabrigados no Brasil incluem desde coletas online e maratonas, passando por rifas, venda de bolos e aulas de forró."A gente se sente muito impotente, sem poder estar perto dos familiares, não tendo como ajudar pessoalmente", desabafa a consultora jurídica gaúcha Renata Oliveira Araújo. A sensação de impotência fez com que ela e o enfermeiro Pedro Henrique Rodrigues organizassem com amigos em Münster, no oeste da Alemanha, um evento para angariar fundos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

"Foi espontâneo", conta. "Surgiu com a comunidade brasileira aqui em Münster e com ajuda do grupo Alle Zusammen, que promove encontros para integração de estrangeiros e refugiados".

No domingo passado, eles então montaram uma festa ao ar livre em um parque da cidade, onde venderam pão de queijo, brigadeiro e pratinhos com arroz, feijão e farofa. Tudo troca de doações. Teve até uma oficina de forró. "Conseguimos arrecadar mais de 700 euros", afirma. A quantia equivale a quase R$ 4 mil. "Mas achamos que ia ser menos, porque não teve tanta divulgação. Foi uma surpresa muito positiva", comemora Araújo.