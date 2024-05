"Não dá para imaginar que podemos seguir a vida normal" - Marcelo Dutra Silva, ecólogo que previu inundações no RS já em 2022, afirma que não houve ações governamentais para mitigar impacto das mudanças climáticas e defende medidas para responder a eventos extremos.Depois de inundações devastarem o Rio Grande do Sul, vídeos com declarações de 2022 do ecólogo Marcelo Dutra da Silva viralizaram nas redes sociais. No vídeo de um discurso durante uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Pelotas, ele previa as possíveis enchentes no estado.

No discurso, ele fala sobre a mudança no padrão de chuvas no estado, chances de inundações em mais cidades gaúchas e questionava quais providências seriam adotadas para prevenir possíveis desastres. Professor da Universidade Federal do Rio Grande (UFRG), Marcelo Dutra da Silva realizou um levantamento de indicadores de temperatura e precipitação ao longo de 50 anos (1971 a 2021), e constatou a elevação nesses padrões, que levaram a verões mais quentes e invernos menos intensos. Segundo ele, essa combinação somada ao avanço da área urbana contribuiu para as enchentes.

Em entrevista à DW, ele defende medidas de mitigação e adaptação para responder a novos eventos extremos em planos diretores de cidades. "Não dá para imaginar que podemos seguir a vida normal, que este evento não vai se reproduzir mais. Isso seria errar de novo", ressalta