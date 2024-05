Polícia alemã mira grupo pró-palestino em Duisburg - Autoridades do estado alemão da Renânia do Norte-Vestfália anunciam proibição das atividades do grupo Palestine Solidarity Duisburg por suposto antissemitismo e apoio ao grupo extremista islâmico Hamas.A polícia alemã realizou uma série de batidas nesta quarta-feira (16/05) na cidade de Duisburg, no oeste do país, em quatro propriedades ligadas a um grupo pró-palestinos suspeito de apoiar o grupo radical islâmico Hamas.

A secretaria do Interior da Renânia do Norte-Vestfália (NRW), estado no qual fica Duisburg, também informou que o grupo em questão, chamado Palestine Solidarity Duisburg, foi oficialmente banido.

Governo acusa grupo de antissemitismo