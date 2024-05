Premiê da Eslováquia deve sobreviver, diz ministro

Segundo o ministro do Meio Ambiente, Tomas Taraba, Fico deve sobreviver. "Tanto quanto sei, a operação correu bem e penso que no final ele irá sobreviver", disse Taraba, que também ocupa um dos quatro postos de vice-premiê.

A diretora do hospital, Miriam Lapunikova, afirmou que Fico foi submetido a uma cirurgia que se estendeu por cinco horas. Ela confirmou um quadro "realmente grave" e informou que o primeiro-ministro permanecerá na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Robert Fico foi baleado na tarde de quarta-feira, no início de uma reunião de gabinete em Handlova, a 150 km da capital do país, Bratislava. O atentado provocou comoção no país. O ataque foi a primeira grande tentativa de assassinato de um líder político europeu em mais de 20 anos e também provocou condenação internacional. O último político europeu de envergadura internacional assassinado no continente foi a ministra das Relações Exteriores da Súecia Anna Lindh, em 2003.

O atentado contra Fico foi filmado. Imagens mostram quando um homem saca uma arma e dispara contra o premiê, junto a uma barreira e alguns curiosos que cumprimentavam o político. O agressor disparou cinco vezes na direção do premiê. As filmagens também registraram agentes de segurança retirando Fico, ferido, do chão e o levando para um veículo preto. Ao mesmo tempo, alguns policiais algemavam um homem na calçada. Outros agentes permaneceram imóveis ou pareciam não entender o que havia ocorrido.

Suspeito é ex-segurança e poeta de 71 anos

O vice-premie Kalinak classificou o episódio como um "ataque político" planejado por um "lobo solitário". "Não foi acidental, mas planejado, porque já houve várias tentativas", disse Kalinak.