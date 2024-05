Quase metade dos cientistas alemães já foi hostilizada - Em pesquisa, cientistas alemães relatam rotina de ameaças, insultos e assédio. Casos com motivação política não ficaram restritos à pandemia e números indicam enraizamento de discurso de ódio contra a ciência.Quase um em cada dois cientistas alemães relata já ter sofrido ataques pessoais. Esse é o resultado de um estudo representativo. Houve muitos ataques especialmente durante a pandemia do coronavírus.

Retratos em roupas de presidiário, insultos, ameaças de morte em redes sociais - durante a pandemia de covid-19, virologistas proeminentes, como Christian Drosten, foram repetidamente assediados e ameaçados. Mas esses não foram casos isolados em uma situação excepcional. Já há algum tempo, pesquisadores de uma ampla gama de disciplinas na Alemanha têm relatado que vêm sofrendo ataques rotineiros.

É isso qe mostra uma pesquisa inédita, realizada pelo Centro Alemão de Pesquisa de Ensino Superior e Estudos Científicos (DZHW) em cooperação com a rede de projetos Kapaz (sigla em alemão para "Capacidades e competências para lidar com o discurso de ódio e a hostilidade contra a ciência"). De acordo com o levantamento, 45% dos pesquisadores alemães já sofreram hostilidade. E, muitas vezes, esses ataques têm motivação política.