"A cultura do Brasil saiu da UTI" - Karim Aïnouz concorre à Palma de Ouro com "Motel Destino". Em entrevista à DW, cineasta brasileiro fala sobre retomada do cinema do país após o governo de Jair Bolsonaro."Quiseram nos dizimar, mas estamos aqui, mais firmes do que nunca". A frase, dita em tom de euforia, é do cineasta cearense radicado em Berlim Karim Aïnouz, que concorre à Palma de Ouro, do Festival de Cannes, com o filme Motel Destino.

O filme estreia em Cannes na próxima quarta-feira (22/05) e a expectativa é grande. Afinal, Karim não é novato no festival. Em 2019, ele ganhou a mostra Um Certo Olhar com o filme A vida invisível de Eurídice Gusmão. Ano passado, concorreu à Palma de Ouro com Firebrand, uma produção inglesa.

Estreado por Fábio Assunção, Nataly Rocha e Iago Xavier, Motel Destino conta a história de um homem que se esconde em um motel e tem um caso com a mulher do dono do estabelecimento, um ex-policial. O filme foi rodado no Ceará com uma equipe local.