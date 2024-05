Brasil sediará Copa do Mundo Feminina de 2027

A candidatura teve o apoio do governo federal, que criou um grupo de trabalho para ajudar na análise dos requisitos da candidatura.

Uma comitiva de especialistas de várias áreas visitou o Brasil em fevereiro, para a realização de análises técnicas. O Brasil recebeu nota 4, em uma escala que vai até 5. Bélgica, Alemanha e Holanda receberam nota 3,7.

O Brasil propôs a utilização de dez estádios que foram utilizados na Copa de 2014, com abertura e final no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Os estádios que receberão os jogos da Copa de 2027 serão os seguintes:

Maracanã (Rio de Janeiro)Neo Química Arena (São Paulo)Mineirão (Belo Horizonte)Arena Pantanal (Cuiabá)Arena Castelão (Fortaleza)Arena da Amazônia (Manaus)Arena de Pernambuco (Região de Recife)Arena Fonte Nova (Salvador)Mané Garrincha (Brasília)Estádio Beira-Rio (Porto Alegre)

O estádio Beira-Rio, do Internacional, está entre os relacionados para a Copa. Nos últimos dias, o local foi fortemente atingido pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Após a escolha do Brasil como sede, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, comentou a tragédia e prometeu que o estado receberá um centro de desenvolvimento do futebol feminino.