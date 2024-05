Deputado da ultradireita alemã é ferido em ataque

Aumenta violência política na Alemanha

Ultimamente tem havido mais notícias de atos violentos contra políticos na Alemanha. Segundo o governo federal, os ataques têm atingido principalmente membros do Partido Verde – só em 2023 teriam sido 1.219 casos, um aumento significativo em relação a 2022, com 575 notificações. Na sequência vêm políticos da AfD, com 575 ataques, e os sociais-democratas (SPD), com 420.

No início do mês, o eurodeputado e candidato à reeleição Matthias Ecke, do SPD, foi espancado enquanto afixava cartazes de campanha em Dresden, na Saxônia. Ele teve que ser levado ao hospital e operado devido à gravidade de seus ferimentos.

Dois deputados federais da AfD perdem imunidade parlamentar no mesmo dia

Na quinta-feira, o Bundestag, câmara baixa do Parlamento alemão, suspendeu a imunidade dos deputados da AfD Petr Bystron e Hannes Gnauck.

Bystron, número dois na lista do partido para as eleições ao Parlamento Europeu e atualmente deputado federal eleito pelo estado da Baviera, é suspeito de receber propina do portal "Voice of Europe", que divulgava propaganda russa na União Europeia. Ele nega as acusações.