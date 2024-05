Exército israelense diz ter recuperado corpos de 3 reféns em Gaza - Vítimas foram identificadas como sendo a alemã-israelense Shani Louk, 22; Amit Buskila, 28; e Itzhak Gelerenter, 56. Segundo militares, eles foram mortos no festival de música Nova em 7 de outubro.O Exército israelense disse nesta sexta-feira (17/05) ter encontrado em Gaza os corpos de três reféns que estavam desaparecidos desde o ataque terrorista do Hamas em 7 de outubro.

Uma das vítimas é a alemã-israelense Shani Louk, de 22 anos, cujo corpo foi mostrado na caçamba de uma caminhonete usada pelos terroristas foi mostrado em vídeo que circulou na internet momentos após o ataque. Quando as imagens foram divulgadas, não estava claro se ela estava morta ou inconsciente.

Segundo o porta-voz do Exército, Daniel Hagari, os outros dois corpos foram identificados como sendo de Amit Buskila, 28, e Itzhak Gelerenter, 56 – todos, disse, mortos em 7 de outubro no festival de música Nova, em Re'im, no sul de Israel, perto da fronteira com a Faixa de Gaza.