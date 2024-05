Expansão do crime organizado impulsiona violência no Chile

Terreno fértil para o crime organizado?

Os especialistas avaliam diferentes hipóteses para entender a origem da violência no Chile. Sazo, que também é pesquisador da London School of Economics, no Reino Unido, observa a exposição do Chile a um fluxo maior do tráfico de drogas, cuja produção e comercialização ser expandiu até o sul do continente.

Além disso, após os distúrbios de 2019 e a pandemia de covid-19, houve uma propagação de outros mercados ilegais, como o tráfico de pessoas e lavagem de dinheiro. Para os especialistas, esse período coincidiu com um ponto de inflexão no país, quando havia um "vazio de poder", avalia Matías Garretón, pesquisador do Centro de Estudos de Conflito e Coesão Social (Coes), com sede em Santiago.

Os policiais estavam desprestigiados após os protestos em massa de um ano antes, e havia ainda uma falta de controle nas ruas, uma vez que todos os esforços estavam voltados para a situação sanitária. "Dessa forma criaram-se as oportunidades de expandir e diversificar as atividades criminosas", observa Garretón.

Por outro lado, a chegada de grupos criminosos estrangeiros como o Tren de Aragua, da Venezuela, Los Pulpos, do Peru, e los Espartanos, da Colômbia, "introduziram repertórios de violência extrema nos confrontos entre as quadrilhas", afirma Sazo.

Os especialistas falam em um contexto de "degradação significativa" que se reflete em um agravamento da violência nos últimos cinco anos. Segundo Sazo, os padrões dessa violência criminal incluem um maior número de gangues, desmembramentos, aumento e sofisticação dos armamentos, assim como confrontos letais entre grupos criminosos e as forças de segurança.