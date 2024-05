Mapa do Arco-Íris mostra direitos LGBT estagnados na Europa - Onde os direitos de lésbicas, gays, trans e queers estão mais bem protegidos? Onde LGBTQ+ se sentem mais seguros? Entre Malta e Rússia, pouco avançou na Europa nesse tema social sensível, e alguns países retrocederam.Por ocasião do Dia Internacional de Ação contra Homofobia, Transfobia, Interfobia e Bifobia, a Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Intersexuais da Europa (Ilga-Europe) publicou nesta sexta-feira (17/05) o Mapa do Arco-Íris 2024, com base em dados do ano anterior.

O gráfico, que vem sendo divulgado há 11 anos, ilustra o estado dos direitos dos indivíduos LGBTQ+ nos 49 países do continente, com base num extenso catálogo de critérios para avaliar a igualdade em relação aos heterossexuais, proteção contra crimes de ódio e discriminação, integração em atividades sociais e autodeterminação de gênero.

Com 88 de 100 pontos, o primeiro lugar coube a Malta, que há anos ocupa o topo da lista. Em segundo veio a Islândia, com 83 pontos. Entre os países da União Europeia mais bem cotados estiveram Bélgica, Luxemburgo, Espanha, Dinamarca, Finlândia e Grécia, todos com mais de 70 pontos.