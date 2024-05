Ativistas do clima bloqueiam pista de aeroporto na Alemanha - Membros do grupo ambientalista Última Geração se colam a pista do aeroporto de Munique em protesto contra subsídios do governo ao transporte aéreo, grande poluidor. Dezenas de voos são cancelados.Ativistas do movimento ambientalista Letzte Generation (Última Geração) bloquearam uma das pistas do aeroporto de Munique, no sul da Alemanha, na manhã deste sábado (18/05), levando ao fechamento temporário do aeroporto, no início do feriado de Pentecostes.

Segundo autoridades locais, seis ativistas climáticos invadiram uma pista de taxiamento e se colaram ao chão pouco antes das 5h da manhã (horário local). O aeroporto ficou totalmente fechado para decolagens e pousos por cerca de duas horas, até que a polícia detivesse os manifestantes.

Ao menos 11 voos foram desviados e cerca de 60 foram cancelados, além de vários outros que sofreram atrasos, num total de cerca de mil voos previstos para este sábado.