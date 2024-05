Em meio à enchente no RS, corte internacional virá ao Brasil avaliar crise climática - Em meio à enchente no RS, Corte Interamericana de Direitos Humanos (IDH) fará uma série de audiências públicas para decidir qual deve ser o papel do Estado diante do impacto das mudanças climáticas.A Corte Interamericana de Direitos Humanos (IDH) realizará no Brasil, a partir da próxima sexta-feira (24), uma série de audiências públicas como parte de um processo em que decidirá qual deve ser o papel do Estado diante do impacto das mudanças climáticas.

O convite à corte, cuja sede fica na Costa Rica, partiu do governo brasileiro.

A viagem coincide com o momento em que o Rio Grande do Sul enfrenta a pior catástrofe climática de sua história – cuja magnitude, segundo especialistas, é resultado das mudanças climáticas e do desmonte de políticas de proteção ambiental e de prevenção de desastres.