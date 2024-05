Presidente do Irã possivelmente ferido em "pouso forçado"

"O estimado presidente e seus acompanhantes estavam voltando de viagem em alguns helicópteros quando um deles teve que fazer um pouso forçado devido ao mau tempo e à neblina", declarou o ministro do Interior Ahmad Vahidi na TV estatal, acrescentando que o resgate poderia demorar por causa das condições climáticas. "A região é um pouco [acidentada] e é difícil fazer contato. Estamos aguardando que as equipes de resgate cheguem ao local de pouso e nos forneçam mais informações."

Raisi é tido como potencial sucessor do aiatolá Ali Khamenei

Presidente desde 2021, Raisi é um político linha-dura e considerado um potencial sucessor de seu padrinho político, o líder supremo do país, aiatolá Ali Khamenei. Ele foi sancionado pelos Estados Unidos por envolvimento em execuções em massa de milhares de prisioneiros políticos em 1988, ao fim da guerra entre Irã e Iraque.

Sob Raisi, o Irã passou a enriquecer urânio com fins militares e a impedir inspeções internacionais. O país é fornecedor militar da Rússia em sua guerra contra a Ucrânia e tem armado diversos grupos no Oriente Médio hostis a Israel, além de recentemente ter atacado Tel Aviv diretamente com mísseis e drones.

Raisi havia estado na província do Azerbaijão Ocidental pela manhã para inaugurar uma represa no rio Aras ao lado do presidente do Azerbaijão Ilham Aliyev.

As duas nações têm relações tensas – em parte devido ao fato de o Azerbaijão manter relações diplomáticas com Israel, inimigo ferrenho do Irã. Em 2023, a embaixada do Azerbaijão em Teerã foi atacada à mão armada.