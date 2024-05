Captura de carbono: como transformar ar em combustível limpo - Pesquisadores avançam no desenvolvimento do "metanol verde", combustível promissor à base de CO2. Além de ser usado na indústria, ele poderá em breve abastecer carros e navios.Em um mundo que busca desesperadamente soluções para as mudanças climáticas, para um grupo de cientistas, a resposta para a mobilidade sustentável pode estar pairando no ar – literalmente.

Na alemã Lindau, uma cidade no estado da Baviera com vastos vales e lagos que parecem saídos de um conto de fadas, uma empresa está transformando gás carbônico em combustível verde.

"Acreditamos que o CO2 não é somente resíduo, mas pode ser um recurso para todos os tipos de produtos", explica Johannes Prock, químico e diretor de tecnologia do Obrist Group, uma empresa de tecnologia austríaca com mais de 20 anos de experiência em sistemas automotivos.