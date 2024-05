Como fica o Irã após a morte do presidente Raisi? - Morte de clérigo favorito à sucessão do líder supremo aiatolá Ali Khamenei desperta incerteza sobre o futuro de país governado com mão de ferro. Analistas, porém, não esperam mudanças radicais na república islâmica.As circunstâncias da morte do presidente iraniano Ebrahim Raisi ainda são misteriosas. Os iranianos devem observar atentos os próximos dias e semanas, no aguardo de explicações sobre o acidente com o helicóptero presidencial que, além dele, levava o ministro das Relações Exteriores Hussein Amirabdollahian e outras nove pessoas – todas mortas ao regressarem de uma viagem neste domingo (19/05) à província iraniana do Azerbaijão Oriental.

Até lá, é provável que surjam muitas especulações no Irã sobre o tema, afirma Sara Bazoobandi, do Instituto Alemão de Estudos Globais e de Área (Giga) em Hamburgo. "Pode ter sido um acidente ou falha mecânica, ou também sabotagem, possivelmente do entorno de Raisi. Nada pode ser descartado, tudo é possível."

Regime do aiatolá quer transmitir imagem de ordem e normalidade