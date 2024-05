Presidente do Irã morre em queda de helicóptero - Ebrahim Raisi regressava da inauguração de uma barragem na fronteira com o Azerbaijão. Ministro do Exterior também morreu na queda, segundo a mídia estatal do país.O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, morreu na queda do helicóptero que o transportava por uma região montanhosa do país, afirmou a mídia estatal iraniana nesta nesta segunda-feira (20/05).

"O presidente da República Islâmica do Irã, Ebrahim Raisi, sofreu um acidente enquanto servia e cumpria seu dever para o povo do Irã e foi martirizado", disse a agência de notícias Mehr, alinhada a outros relatos da mídia local.

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, decretou cinco dias de luto por Raisi. "Anuncio cinco dias de luto público e ofereço minhas condolências ao querido povo do Irã", disse Khamenei em uma declaração oficial nesta segunda-feira.