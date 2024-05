Taiwan empossa novo presidente em meio à tensão com a China - Tido como um "perigoso separatista" por Pequim, Lai Ching-te fez apelo por paz. China tem intensificado atividades militares na região e anunciou sanções contra empresas americanas que vendem armas à ilha.Empossado nesta segunda-feira (20/05) em Taipei, o novo presidente de Taiwan, Lai Ching-te, 64, assume a dianteira do governo da ilha ao lado da vice Hsiao Bi-khim em meio a um parlamento dividido e tensões cada vez mais elevadas com a China.

A cerimônia de posse foi prestigiada por delegações internacionais, incluindo Estados Unidos, Japão e Canadá.

Em seu discurso de posse, Lai prometeu defender a democracia no país e apelou à China para que pare com as intimidações militares à ilha autônoma, pedindo que "divida com Taiwan a responsabilidade global pela manutenção da paz e estabilidade" na região e garanta "que o mundo seja livre do medo da guerra".