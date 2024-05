Café se torna cada vez mais um artigo de luxo - Mudanças climáticas, mudanças de hábito de consumo e guerras na Ucrânia e no Oriente Médio contribuem para alta no preço do grão. Brasil, porém, tem vantagem estratégica no mercado atual.O café sempre foi algo especial na Alemanha. Isso ficou bem claro após a Segunda Guerra Mundial. À época, duas cidades no estado da Renânia do Norte-Vestfália foram transferidas para a Holanda por alguns anos, uma medida de reparação após o conflito. Como no país vizinho havia manteiga, cigarros e café – itens que estariam em falta na Alemanha pelos anos seguintes – os moradores de Elten e Selfkant praticamente ganharam na loteria.

Com a recuperação da economia alemã, aumentaram as visitas à região de fronteira – não por causa das belas paisagens, mas em razão da manteiga e do café, o que se tornou um bom negócio para os holandeses.

O vilarejo de Selfkant também se beneficiou do contrabando. Ali, assim como na fronteira com a Bélgica, a prática significava um enorme problema que nem a polícia, nem a alfândega conseguiam controlar.