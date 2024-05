Desigualdades se refletem em tragédia no Rio Grande do Sul - Catástrofe afetou todas as classes sociais, porém, impactos tendem a ser maiores entre a população mais pobre.A tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul afetou cerca de 90% das cidades do estado em diferentes níveis e não poupou nenhuma classe social. No entanto, regiões atingidas mais pobres devem enfrentar desafios maiores para se reerguer da crise, refletindo as desigualdades regionais.

Algumas das regiões mais gravemente afetadas pelas chuvas figuram entre os maiores índices de desenvolvimento humano e socioeconômico do estado (IDESE), entre elas, a Serra Gaúcha e o Vale do Taquari. Já uma pesquisa de 2014 baseada no índice de Gini da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) apontou que oito das dez cidades mais igualitárias do Brasil estavam na Serra Gaúcha, e nos vales do Caí e dos Sinos.

Essa relativa prosperidade pode indicar que a população destas regiões teria mais recursos para se recuperar da tragédia. Já nas zonas rurais afetadas, boa parte da organização territorial ocorre em pequenas propriedades de base familiar, que possibilitam aos habitantes locais, mesmo os com renda mais baixa, uma maior estabilidade. "Não são pessoas abonadas, mas também não é uma pobreza da periferia como temos aqui em Porto Alegre", afirma o geógrafo Dilermando Cattaneo, pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).