Filme sobre Amy: não existe glamour no desespero - "Back to black" mostra algumas das dores da cantora, como a perseguição de paparazzi e o relacionamento tóxico com Blake Fielder-Civil. Winehouse foi parar várias vezes no fundo do poço. E não tem nada de bonito nisso."Não é justo que ela tenha morrido. Que raiva!". Assisti duas vezes ao filme Back to Black, a cinebiografia sobre a vida da cantora Amy Winehouse que estreou no Brasil em 10 de maio. Nas duas, saí do cinema com os olhos vermelhos de tanto chorar e revoltada com o fato da cantora ter morrido em julho de 2011, aos 27 anos, tão jovem, de intoxicação alcoólica. Nada justifica que uma pessoa morra com essa idade.

Quando eu era adolescente, tinha uma amiga que usava uma camiseta que dizia: "viva rápido, morra jovem e vire um cadáver bonito". Sim, quando a gente é muito jovem, a gente acredita em bobagens como essa. Acho que muitos adolescentes e jovens são parecidos com quem a gente era. A glamourização da dor continua, só mudou de nome. Hoje, em vez de achar chique alguém usar heroína (socorro, como éramos idiotas!), o chique é ter síndromes e transtornos diagnosticados. Não estou falando, claro, que toda a preocupação com saúde mental não seja algo positivo, claro que é. E eu mesma tenho Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG). Só que isso não é bom e nem bonito. Para ser sincera, isso é bem chato. E ter depressão severa, distúrbios alimentares, ou transtorno de personalidade borderline deve ser mais chato ainda (para dizer o mínimo). Todo respeito às pessoas que sofrem desses distúrbios. E tudo contra achar que isso é glamouroso ou bonito.

Back to Black, o filme, tem sido muito criticado pelos especialistas em cinema. Mas recomendo fortemente para quem é fã de Amy. Os números musicais geniais dela estão lá. E também algumas de suas dores, como a perseguição de paparazzi e o relacionamento tóxico com Blake Fielder-Civil, com quem casou, brigou e se drogou. Amy foi parar várias vezes no fundo do poço. E, repito, não tem nada de bonito nisso.