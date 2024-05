O que é a leptospirose, um temor no RS após as enchentes - Após a catástrofe clmática, Estado teve a primeira morte pela doença, transmitida principalmente pelo contato com água ou lama contaminada com a urina de ratos. Saúde confirmou 19 casos e monitora outros 304 suspeitos.Pouco mais de três semanas depois do início das chuvas que inundaram o Rio Grande do Sul, o estado registrou a primeira morte por leptospirose, doença infecciosa geralmente transmitida pela urina de ratos.

A causa da morte da vítima, um homem de 67 anos do município de Travesseiro, no Vale do Taquari (uma das áreas severamente atingid pelas enchentes), foi confirmada nesta segunda-feira (20/05), três dias depois de ele vir a óbito e oito dias após o registro dos primeiros sintomas, informaram as autoridades gaúchas.

Nas últimas semanas, 19 casos da doença foram confirmados pela Secretaria de Saúde do RS, e outros 304 estão em análise.