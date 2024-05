Quais as consequências de um mandado de prisão para Netanyahu - Apesar de decisão de promotor do TPI contra o premiê e o ministro da Defesa de Israel, é improvável que eles sejam julgados em Haia. Medida, porém, pode restringir liberdade de movimento em mais de uma centena de países.O governo de Israel observa com atenção Haia, na Holanda, onde se localiza a sede do Tribunal Penal Internacional (TPI). O promotor-chefe Karim Khan anunciou nesta segunda-feira (20/05) o pedido de um mandado de prisão contra o primeiro-ministro israelense, Benjamim Netanyahu, e o ministro da Defesa, Yoav Gallant, por supostos crimes de guerra e contra a humanidade, pelos quais os dois políticos poderiam, em tese, ser responsabilizados.

Khan também pediu a emissão de mandados contra o líder do grupo radical islâmico Hamas, Yehya Sinwar; o comandante do braço militar da organização, Mohammed Deif, e o diretor do escritório político do grupo, Ismail Haniyeh, por associação aos ataques terroristas de 7 de outubro de 2023 em Israel.

Que tipo de processo pode atingir Netanyahu?