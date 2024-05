A difícil fuga do norte da Ucrânia, sob nova investida russa

"Não voltarei nunca mais para casa"

Volodimir morava na parte sul da cidade de Vovchansk, onde não há combates no momento. O caminho até a casa do idoso passa por várias ruas com casas destruídas. De repente, a polícia ordena que todos se deitem no chão, pois uma bomba explodiu nas proximidades.

Volodimir não tem pressa. Ele fica ali de pé, de camiseta, retira ternos e camisas do guarda-roupa e os coloca em uma mala. Quando o policial pede que se apresse, ele diz: "um minuto, um minuto! Só preciso me trocar". Todas as janelas da sua residência foram quebradas quando a casa vizinha foi atingida por um projétil.

Yefarov suspira e carrega as malas até o carro. Ele vê um cachorro peludo correndo pelo pátio, encontra uma guia e a coloca nele: "você também vem", diz. Enquanto isso, Volodimir olha novamente pelo pátio e observa o celeiro, como se tentasse memorizar tudo. Ao som de explosões no fundo, o carro da polícia finalmente parte em direção a Kharkiv.

No meio do caminho, Volodimir é recebido por sua filha Maryna, uma policial. Ela abraça o pai com força. Há lágrimas de alegria, mas também de reprovação. "Por que você esperou tanto tempo para sair de lá?", pergunta ao pai. Quando Maryna vê todas as malas, balança a cabeça em sinal de desaprovação.

"Meu coração está triste", diz Volodimir, abraçando seu cachorro. Como se tentasse se justificar para a filha, acrescenta: "estou com 66 anos e não voltarei para lá". "É difícil deixar sua casa", responde Maryna, tentando confortar o pai com um sorriso.