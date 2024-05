Alemanha tem recorde de crimes de cunho político e religioso - Casos motivados por extremismo, antissemitismo, racismo, entre outros, chega, pela primeira vez, a 60 mil. Dados refletem agravamento das tensões políticas e sociais.O Departamento Federal de Investigações (BKA) e o Ministério do Interior da Alemanha divulgaram nesta terça-feira (21/05) o relatório anual Crimes de Motivação Política, com o registro de delitos de cunho sócio-político ou religioso em 2023.

Muitas vezes, as duas motivações andam juntas, como mostra o relatório. Os efeitos dos ataques terroristas do Hamas em Israel em 7 de outubro de 2023 e a subsequente reação israelense que resultou na guerra na Faixa de Gaza repercutiram com força na Alemanha.

"A situação no Oriente Médio teve impacto direto na radicalização na Alemanha em todos os níveis, com o aumento de atos antissemitas, protestos nas ruas e o crescimento dos crimes de motivação política. O potencial para agravamentos é enorme", resumiu o diretor do BKA, Holger Münch, ao apresentar os dados de 2023 em Berlim, ao lado da ministra alemã do Interior, Nancy Faeser.