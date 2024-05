Israel recupera corpo de refém brasileiro em Gaza - Forças israelenses identificaram brasileiro Michel Nisembaum e outras duas pessoas assassinadas pelo Hamas em 7 de outubro.O Exército de Israel recuperou nesta sexta-feira (24/05) em Jabalia, no norte da Faixa de Gaza, os corpos de mais três reféns do Hamas, incluindo o do brasileiro Michel Nisembaum, de 59 anos. Os dois outros corpos são do israelense Hanan Yablonka, de 42 anos, e do mexicano naturalizado francês Orion Hernandez Radoux, de 30 anos.

"De acordo com informações de inteligência verificadas em nosso poder, os reféns foram mortos durante o massacre de 7 de outubro e sequestrados no cruzamento de Mefalsim em direção a Gaza por terroristas do Hamas", disse o Exército em um comunicado.

O resgate dos corpos foi realizado em uma operação conjunta entre o Exército e a agência de segurança Shin Bet.