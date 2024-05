Taiwan: manobras militares chinesas ameaçam ordem mundial

Na quinta-feira, Ministério da Defesa Nacional taiwanês já dissera que a operação "destaca a mentalidade militarista do Partido Comunista chinês, que é a essência do expansionismo militar e da hegemonia".

Teste para tomada de poder em Taiwan

Nesta sexta-feira, o regime chinês confirmara que as operações tinham como objetivo testar sua capacidade de "tomar o poder" na ilha. Na televisão estatal, o perito militar Zhang Chi explicou tratar-se da simulação de um bloqueio: o Exército ensaiou cortar as exportações de energia para Taiwan; interceptar as rotas de escape de seus políticos para o exterior; e sustar a ajuda por aliados estrangeiros como os Estados Unidos. O Exército de Libertação Popular teria também testado sua capacidade de ocupar o Taiwan.

O Ministério da Defesa Nacional da ilha registrou nas últimas 24 horas a presença de 27 navios e 62 aviões de combate chineses nas proximidades de seu território e dos arquipélagos periféricos. Das aeronaves, 47 – incluindo caças SU-30 e bombardeiros H-6 – teriam cruzado a linha média do Estreito de Taiwan, a fronteira de facto entre as duas nações.

Alguns dos aviões de guerra chineses passaram a 39 milhas náuticas (72,2 quilômetros) de Keelung, cidade do norte de Taiwan que alberga uma base militar, e a 41 milhas náuticas (76 quilômetros) do Cabo Eluanbi, no sul do país, informou o ministério.

As Forças Armadas taiwanesas "acompanharam a situação e empregaram aviões de combate, navios da Marinha e sistemas de mísseis costeiros em resposta às atividades detectadas", afirmou o ministério.