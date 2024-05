Ataque aéreo mata dezenas em Rafah

A ONG Médicos sem Fronteiras (MSF) relatou nesta segunda-feira que mais de 15 corpos foram levados a uma de suas instalações na região de Rafah e que atendeu ainda dezenas de feridos. "Estamos horrorizados com esse incidente mortal, que demonstra mais uma vez que nenhum lugar é seguro. Continuamos a pedir um cessar-fogo imediato e sustentado em Gaza", disse a MSF em postagem no X.

Último bastião do Hamas?

No início de maio, Israel lançou o que chamou de "operação limitada" na região e assumiu o controle da parte palestina da fronteira de Rafah, que liga o enclave ao Egito. Desde então, o Exército tem relatado o que chamou de "ataques seletivos" para capturar membros do Hamas no leste da cidade, que acredita ser o último bastião do grupo terrorista em Gaza.

Nesta segunda-feira, as Forças de Defesa de Israel (IDF) disseram em nota divulgada no X que duas autoridades de alto escalão do Hamas foram mortas no bombardeio.

"O ataque foi realizado contra alvos legítimos em acordo com as leis internacionais através do uso de munições precisas e com base em [dados de] inteligência precisa que indicavam a utilização da área pelo Hamas", dizia a postagem. "As IDF estão cientes de relatos que indicam que, como resultado do ataque e do fogo que foi provocado, vários civis na região teriam sido feridos. O incidente está sob análise", dizia a nota.

O bombardeio ocorreu poucos dias depois de a Corte Internacional de Justiça (CIJ), em Haia, ordenar o fim dos ataques israelenses em Rafah.