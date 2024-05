Brazilcore: estilo da periferia rumo às grandes passarelas - Com Bolsonaro, o verde e amarelo virou sinônimo de conservadorismo. Estilista se inspira nas favelas cariocas para resgatar as cores brasileiras como símbolo de orgulho para além de tendências políticas."Quem foi que disse que a bandeira não é nossa?", escreve Abacaxi sob uma de suas fotos no Instagram. Na imagem, é possível ver modelos com camisas, saias e biquínis com as cores do Brasil, agitando a bandeira brasileira e vestindo a coleção Brasil do estilista carioca.

Jeanderson Martins, mais conhecido como Abacaxi, lançou sua marca, a Piña, no meio do mandato de Jair Bolsonaro (2019 - 2022), em um momento em que a bandeira do Brasil era considerada um símbolo político do ex-presidente populista de direita e de seus apoiadores. "Quando o Bolsonaro assumiu o cargo, a gente não via mais a galera vestindo a bandeira do Brasil. Foi isso que ele arrancou da gente", diz Abacaxi em entrevista à DW no Rio de Janeiro. "Dentro da periferia, a gente não via mais, como a gente via antes, a galera vestindo a roupa do Brasil."

É exatamente isso que ele agora quer mudar. Com sua marca, Abacaxi quer recuperar o significado da bandeira brasileira e suas cores como um símbolo de identidade nacional.