Deslizamentos em Papua Nova Guiné deixam 2.000 soterrados - Avalanche de terra ocorreu de madrugada em cidade remota no norte do país. Governo pede ajuda à comunidade internacional.Deslizamentos de terra ocorridos há três dias, que devastou uma cidade remota no norte da Papua Nova Guiné, podem ter soterrado mais de 2.000 pessoas, segundo estimativas do governo local divulgadas nesta segunda-feira (27/05) em um pedido de ajuda internacional nos esforços de resgate das vítimas.

O Centro Nacional de Desastres do país insular divulgou a estimativa em uma carta enviada às Nações Unidas no domingo. Ao mesmo tempo, uma agência da ONU calculou que o número de mortos no desastre seria de 670.

A diferença nos números reflete a dificuldade de acesso ao local e a falta de uma estimativa precisa do número de habitantes da ilha. O último recenseamento populacional confiável em Papua Nova Guiné foi realizado em 2000, sendo que muitas pessoas vivem em vilarejos isolados nas regiões montanhosas.