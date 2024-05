Ex-capitão alemão é condenado por espionar para Rússia - Thomas H. alegou querer garantir junto a Moscou a segurança de sua família, caso a guerra na Ucrânia resultasse numa escalada nuclear. Supondo fatores psíquicos, o tribunal o sentenciou a três anos de prisão.Um ex-oficial militar alemão foi sentenciado nesta segunda-feira (27/05) a três anos de prisão por espionagem. Segundo o gabinete do procurador-geral federal, ele "transmitiu informações que obtivera no curso de suas atividades profissionais, para serem repassadas ao serviço secreto russo":

Na abertura do processo no Tribunal Superior Regional de Düsseldorf, em abril, o réu, ex-capitão Thomas H., de 54 anos, admitiu que as acusações contra ele procediam, "de um modo geral", comentando: "Eu estava errado, e assumo."

Ele ocupava um cargo de diretoria no Departamento de Armamento, Tecnologia Informática e Aplicação da Bundeswehr (Forças Armadas da Alemanha), em Koblenz, no sudoeste do país. Nessa cidade foi preso, em agosto de 2023, por ter oferecido informações militares nas representações diplomáticas russas.